В Воронеже вынесли приговор владельцу убившего человека медведя

В Воронеже суд вынес приговор хозяину частного зоопарка, откуда сбежал медведь, убивший человека. Мужчина приговорен к 1,5 годам заключения в колонии общего режима, говорится в сообщении СКР.

Мужчина обустроил зоопарк во дворе своего дома в селе Семилуки, получив предварительно необходимое разрешение. В зоопарке содержались около 30 животных и птиц, в том числе еноты, пятнистые олени, дрофа, фазан. В зверинце оказался и дикий медведь, для которого был построен вольер со стенами из арматуры. Однако в октябре 2017 года животное вырвало часть ограждения и сбежало. Сбежавший медведь убил 84-летнего пенсионера, а также ранил своего хозяина. Зверя убили прибывшие по вызову полицейские.

Хозяину зоопарка были предъявлены обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека). «На предварительном следствии индивидуальный предприниматель частично признал себя виновным в совершении указанного преступления. Вместе с тем следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить его в совершении указанного преступления», — сообщили в Следственном комитете.

В начале января в деревне Обновленный Труд в Истринском районе Подмосковья пантера напала на смотрителя зверинца. Мужчина скончался от полученных ранений.