В Подмосковье пантера загрызла смотрителя частного зверинца

Пантера убила человека в деревне в Истринском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным источника агентства, животное напало на смотрителя в одном из частных зверинцев.

«В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину», — сообщили в МВД. Как уточняет источник агентства в правоохранительных органах, в одном из зверинцев пантера напала на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы ее покормить.

Как уточнил собеседник издания, после этого животное сбежало из клетки, но через «несколько часов» ее удалось поймать и вернуть в вольер. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Воронежской области медведь, сбежавший из частного зоосада, убил одного человека. В полицию поступило сообщение, что животное находится на одной из улиц города, но до приезда правоохранителей медведь успел смертельно ранить 84-летнего местного жителя.