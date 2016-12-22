Путин поручил сократить срок эксплуатации пассажирских вертолетов

Президент России Владимир Путин дал поручение Минтрансу рассмотреть вопрос о сокращении максимального срока эксплуатации пассажирских вертолетов. Соответствующий пункт вошел в список поручений по итогам совещания в Уфе, опубликованный на сайте Кремля.

Ответственным за подготовку отчета по этому вопросу назначен глава Минтранса Максим Соколов. Доклад должен быть представлен главе государства до 1 мая. Кроме того, по итогам совещания Минтрансу было предложено заняться вопросами оказания содействия при проведении сертификации гражданской вертолетной техники в иностранных государствах.

«Сокращение срока эксплуатации вертолетной техники для пассажирских перевозок приведет к повышению тарифов», — заявил РБК председатель правления Межрегиональной общественной организация пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) Владимир Тюрин.

Он также подчеркнул, что «такая мера приведет к монополизации рынка, что еще больше скажется на качестве обслуживания».

Необходимость сокращения срока эксплуатации основана на лоббировании интересов определенных производителей новой техники, которые заинтересованы в расширении рынка сбыта. «В мире эксплуатируется очень много вертолетов 1950–1960 годов выпуска, в безопасности которых сомневаться не приходится», — пояснил Тюрин. Безопасность эксплуатации воздушного судна подтверждается двумя путями: судно проходит ряд контрольных тестов через определенное количество часов полета, или же по истечению срока годности заменяется деталь.

Состоявшееся 24 января совещание в Уфе было посвящено вопросам диверсификации производства гражданской продукции на предприятиях ОПК. На совещании Путин поручил главе «Ростеха» Сергею Чемезову проанализировать возможности производства гражданской продукции на предприятиях оборонного сектора и поручил в весеннюю сессию Думы оценить законодательные барьеры, препятствующие диверсификации ОПК.