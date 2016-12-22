Путин предложил способ обеспечить устойчивость оборонных предприятий

К 2020 году, когда основная часть гособоронзаказа будет выполнена, обеспечить финансовую устойчивость оборонных предприятий должен выпуск гражданской продукции. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), сообщается на сайте Кремля.

Основной задачей российской промышленности, как отметил глава государства, является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции. При этом Путин подчеркнул, что диверсификация ОПК должна проходить сбалансировано.

Ранее 24 января во время встречи с рабочими предприятия Путин рассказал, что в связи с низким уровнем инфляции в России есть предпосылки для снижения ставки по ипотеке.