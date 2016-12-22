Суд снял арест с принадлежащих АФК «Система» акций БЭСК и «Детского мира»

Арбитражный суд Башкирии снял арест с принадлежащих АФК «Система» 90,47% акций «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК). Также арест снят с 52,09% акций «Детского мира», сообщает ТАСС.

«Ходатайство удовлетворить», — сказала судья. Таким образом суд частично отменил обеспечительные меры, которые были наложены в 2017 году на активы АФК «Система» в рамках спора с «Роснефтью».

На прошлой неделе «Роснефть» обратилась с ходатайством в Арбитражный суд Башкирии с просьбой снять арест с части имущества АФК для того, чтобы она смогла выплатить компенсации в рамках мирового соглашения с нефтяной компанией. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что ходатайство касается планового поэтапного снятия ареста с активов: сначала с БЭСК и «Детского мира», чтобы «Система» смогла выплатить оставшиеся 40 млрд руб. до конца марта.

​В декабре 2017 года судебные приставы в рамках мирового соглашения сняли арест с дивидендов БЭСК, МТС и «Медси», разные доли в которых принадлежат «Системе».

«Роснефть» в июне прошлого года подала на АФК «Система» иск о взыскании 170,6 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ею при реорганизации «Башнефти». В августе Арбитражный суд Башкирии удовлетворил этот иск, снизив сумму компенсации до 136,3 млрд руб. В декабре 2017 года «Роснефть» и «Система» заключили мировое соглашение об отзыве взаимных претензий. Согласно условиям соглашения, АФК «Система» должна выплатить 100 млрд руб., из которых 20 млрд руб. уже были перечислены «Роснефти». До 28 февраля компания должна выплатить 40 млрд руб., и еще столько же — до 30 марта.