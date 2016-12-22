В Мексике произошло очередное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в районе мексиканской столицы Мехико. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает Reuters.

Эпицентр толчков располагался в 43 км восточнее границы штата Оаксака, на глубине 10 км.

17 февраля в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2. После него было зафиксировано 122 афтершока. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км, в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака. Толчки ощущались в том числе в Мехико. По словам свидетелей, дома в старой части города тряслись и даже соприкасались.