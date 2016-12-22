Володин объяснил «феномен Путина» в России

Говоря о феномене президента Владимира Путина, нужно исходить из того, что он является «самым популярным политиком» в России, которого поддерживает большинство населения. Об этом в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Когда мы говорим о феномене Путина <...> нужно просто исходить из того, что действительно Путин — сильный президент, он многое сделал для своей страны, и граждане нашей страны его поддерживают», — сказал он.

Телеведущий заметил, что Путин в России популярен, однако с точки зрения Запада российской политической системе «не хватает конкуренции, противовеса со стороны политических противников». В ответ Володин сказал, что «российский народ должен решить, кто будет президентом России, какая должна быть конкуренция».

«Если более 80% населения России поддерживают президента Путина, а все социологические исследования говорят об этом, нужно просто понимать, что во главе России стоит самый популярный политик, который многое сделал для страны», — сказал он. Спикер Госдумы также выразил надежду на то, что граждане и в дальнейшем будут поддерживать Путина.

В начале февраля о готовности поддержать Путина ВЦИОМ сообщили 71,5%.

В конце января ВЦИОМ зафиксировал снижение популярности Владимира Путина среди россиян. Согласно опубликованному исследованию, число готовых проголосовать за него российских граждан снизилось до 69,9%. В середине декабря 2017 года о готовности проголосовать за Путина заявили 76,8% респондентов, а к началу января 2018 года — 73,8%.

Выборы президента России пройдут 18 марта.