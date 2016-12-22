Тренер сборной США по хоккею не пожал руку коллеге из России после матча

После хоккейного матча сборных США и России, который прошел накануне в Пхёнчхане, церемония традиционного рукопожатия тренеров команд не состоялась. Как сообщает Inside The Games, причиной стала обида наставника сборной США Тони Гранато на российского коллегу после поражения со счетом 4:0.

Информацию об этом также подтверждает Sportingnews. Как отмечают оба издания, к концу матча, который для американцев завершился поражением всухую, Гранато оказался настроен очень эмоционально. Когда в концовке игры американская команда осталась в меньшинстве из-за удаления, российский тренер Олег Знарок выпустил спецбригаду большинства, в состав которой входил Илья Ковальчук. После этого американский тренер вышел из себя и начал кричать: «Продолжай выпускать их на лед!» После матча в беседе с журналистами он также сказал, что матч ему «не понравился».

Российские хоккеисты одержали победу над американцами в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира. Таким образом, россиянам удалось занять первое место в группе и напрямую выйти в четвертьфинал. До этого российская сборная уступила Словакии (2:3) и разгромила Словению (8:2).