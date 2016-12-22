В Чебоксарах в результате ДТП погибли три человека

Три человека стали жертвами ДТП в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла 18 февраля в 01:20 мск на проспекте Никольского, напротив дома №5 по улице Чкалова. Водитель Lada на кольцевом движении не справился с управлением, автомобиль врезался в опору линии электропередач и загорелся.

В результате ДТП погиб водитель машины и двое 21-летних пассажиров, еще двое человек в возрасте 17 и 20 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным МВД, водитель Lada был лишен водительских прав летом 2017 года.

Ранее в Ростовской области в результате аварии погибли два человека. Инцидент произошел на 47-км трассы Ростов — Волгодонск. Водитель ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai County. При аварии пострадал ребенок 2012 года рождения.