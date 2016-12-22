В Ростовской области в результате ДТП погибли два человека

Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области, еще один человек получил ранения. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 06:05 мск. Инцидент произошел на 47-км трассы Ростов — Волгодонск. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai County. В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, травмы получил ребенок 2012 года рождения.

В автомобиле Hyundai находились три человека, никто из них не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

В Ростовской области 11 февраля жертвами ДТП стали три человека. Авария произошла на 927-м км трассы М-4 «Дон». По данным МВД, 63-летний водитель Opel не справился с управлением и врезался в дорожную машину (КДМ).