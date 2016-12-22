В Совфеде ответили на слова Порошенко об условиях переговоров с Россией

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с РБК, комментируя слова Петра Порошенко об условиях начала переговоров с Россией, заявил об окончании политической карьеры президента Украины и назвал его предложения «нереалистичными».

«У него мало шансов выиграть следующие выборы, я в этом уверен, ну как на это можно реагировать? Порошенко постоянно подобное заявляет. Он прекрасно понимает, что его предложение нереалистично, но продолжает его выдвигать, потому что не желает мира на украинской земле», — заявил Цеков.

Цеков добавил, что война в Донбассе для Порошенко остается одним из главных условий сохранения поста главы государства. «Если бы не было этой войны, Порошенко уже не был бы президентом. Он из последних сил цепляется за поддержку Европы и американцев. Американцы всегда его будут поддерживать с учетом того, что они, на мой взгляд, организовали переворот на Украине. Уже все понимают, что Крым не вернется в состав Украины, он и о запрете флага во всем мире говорил, он уже не знает, что предложить, такое невыполнимо и не будет поддерживаться», — считает сенатор.

Об условиях начала переговоров с Россией Порошенко заявил накануне,​ во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины сказал, что диалог с Кремлем может начаться «на следующий день» после того, как Россия выведет солдат из Донбасса и вернет Крым.