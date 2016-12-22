СКР возбудил дело после гибели двух рабочих при аварии на ТЭЦ в Иркутске

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью рабочих после аварии на ТЭЦ в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минувшей ночью в больнице скончался второй пострадавший рабочий.

Авария на Ново-Иркутской ТЭЦ произошла 23 января. Во время проведения ремонтных работ на станции прорвалась труба с горячей водой. В результате три человека получили ожоги. Они были доставлены в ожоговый центр. Позднее двое рабочих скончались. Третий пострадавший остается в тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ). На ТЭЦ ведутся восстановительные работы.

В Москве 29 ноября 2017 года произошел прорыв трубы с горячей водой в районе Гольяново. От кипятка пострадали восемь человек, пятеро из них были госпитализированы. Кроме того, из-за аварии оказались лишены тепла 900 многоквартирных домов.