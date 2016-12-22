На аэродроме Южно-Сахалинска самолет задел столб крылом

Во время маневрирования на аэродроме Южно-Сахалинск самолет авиакомпании «Аврора» DHC-8-200 задел крылом столб освещения. Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта Южно-Сахалинска.

Инцидент произошел в 11:30 по местному времени (03:30 мск). На место прибыли оперативные службы аэропорта и авиакомпании, а также представители инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации. После происшествия рейс по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро выполнило другое воздушное судно.

«Причины события будут известны по итогам проверки в течение десяти дней», — указывается в сообщении.