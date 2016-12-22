При крушении учебного самолета в Турции погибли два пилота
Общество, 16 фев, 12:49
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При крушении учебного самолета в Турции погибли два пилота
В турецкой провинции Измир разбился учебный самолет ВВС страны. Два пилота погибли. Об этом сообщает CNN Turk.
Информации о причинах крушения пока нет. Самолет вылетел с авиабазы в Чигли и пролетел около 3 км.
Руководство турецкой армии назвало погибших героями и выразило соболезнования их родным и близким.
В конце декабря в небе над Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130. Пилотам удалось катапультироваться. Упавшие обломки спровоцировали на земле пожар, который был быстро потушен.