Ковальчук назвал «принципиальной» победу над США на Олимпиаде

Нападающий российской хоккейной сборной Илья Ковальчук заявил, что победа над сборной Соединенных Штатов на Играх в Пхёнчхане была «принципиальной». Об этом после матча Ковальчук рассказал в интервью «Российской газете».

«Вообще, команды из Северной Америки, то есть Канада и США — хороший раздражитель, победы в играх с этими сборными на любом турнире, на любой стадии важны, придают положительных эмоций», — сказал спортсмен.

Ковальчук назвал также «очень важным» выход России в четвертьфинал соревнований, поскольку дополнительные раунды в плей-офф — это «трата энергии и выплеск эмоций».

Российские хоккеисты в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пхёнчхане победили команду США 17 февраля. Сборная России заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал.

Команда России победила со счетом 4:0. Ранее в первом туре россияне уступили Словакии (2:3), а во втором разгромили Словению (8:2). Следующий соперник российских хоккеистов на Олимпиаде определится после матчей раунда плей-офф 20 февраля.