СМИ сообщили об отрицании Турцией применения химоружия в Сирии

Турция никогда не применяла химическое оружие в рамках своей деятельности в Сирии, такие обвинения являются необоснованными. Об этом заявил Reuters турецкий дипломатический источник. Ранее курдские силы и правозащитники обвинили Турцию в газовой атаке на Африн.
«Мы заботимся о гражданских лицах при [проведении] операции «Оливковая ветвь», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что данные о мирных жителях, пострадавших в результате газовой атаки турецких военных, являются проявлением «черной пропаганды».
О том, что Турция никогда не использовала химическое оружие в Сирии, также сообщили в телефонном разговоре с Daily Sabah турецкие чиновники.
Накануне агентство SANA со ссылкой на директора госпиталя Африна Джоана Мохамеда сообщало, что более шести жителей селения Эль-Мзейна под Африном (в 65 км от Алеппо) пострадали от применения снарядов с отравляющим газом. Предположительно, это был хлор. По словам представителя курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), симптомы шести пострадавших при атаке указывают на то, что было применено химоружие.
Reuters со ссылкой на сирийских курдов сообщало, что атака была совершена на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).
Анкара объявила операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» 20 января. Дамаск не признает действия Турции и пожаловался в Совбез ООН.