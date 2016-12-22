СМИ сообщили об отрицании Турцией применения химоружия в Сирии

Турция никогда не применяла химическое оружие в рамках своей деятельности в Сирии, такие обвинения являются необоснованными. Об этом заявил Reuters турецкий дипломатический источник. Ранее курдские силы и правозащитники обвинили Турцию в газовой атаке на Африн.

«Мы заботимся о гражданских лицах при [проведении] операции «Оливковая ветвь», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что данные о мирных жителях, пострадавших в результате газовой атаки турецких военных, являются проявлением «черной пропаганды».

О том, что Турция никогда не использовала химическое оружие в Сирии, также сообщили в телефонном разговоре с Daily Sabah турецкие чиновники.

Накануне агентство SANA со ссылкой на директора госпиталя Африна Джоана Мохамеда сообщало, что более шести жителей селения Эль-Мзейна под Африном (в 65 км от Алеппо) пострадали от применения снарядов с отравляющим газом. Предположительно, это был хлор. По словам представителя курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), симптомы​ шести пострадавших при атаке указывают на то, что было применено химоружие.

Reuters со ссылкой на сирийских курдов сообщало, что атака была совершена на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Анкара объявила операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» 20 января. Дамаск не признает действия Турции и пожаловался в Совбез ООН.