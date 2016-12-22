В Южной Корее задумались о проведении зимних Азиатских игр вместе с КНДР

Южная Корея может провести зимние Азиатские игры 2021 года вместе с КНДР на базе уже построенных олимпийских объектов. Об этом, как передает Reuters, заявил губернатор южнокорейской провинции Канвондо, в которой расположен Пхёнчхан, Чхве Мун Сун.

Место проведения зимних Азиатских игр 2021 года будет определено в этом году, Южная Корея является одной из стран-кандидатов. Губернатор провинции, находящейся на границе КНДР и Южной Кореи, предположил, что проведение Игр совместно с двумя странами поможет укрепить их связи.

Чхве Мун Сун пояснил, что рассматривает различные возможности для использования объектов, которые останутся в Пхёнчхане после Олимпиады. Он подчеркнул, что в случае достижения договоренности с КНДР в проведении зимних Азиатских игр 2021 года могут быть также задействованы спортивные объекты в приграничных областях КНДР, в частности, горнолыжный курорт Масик.

Перед проведением Олимпиады в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея провели серию переговоров о налаживании взаимоотношений. Двум странам удалось договориться о совместном прохождении двух сборных на церемонии открытия Игр под флагом единой Кореи и о формировании общей команды по женскому хоккею. Кроме того, Сеул возьмет на себя расходы по пребыванию спортсменов из Северной Кореи на Олимпиаде.