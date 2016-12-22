Памфилова предупредила об опасности селфи с избирательным бюллетенем

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как делать селфи с избирательный бюллетенем, и отметила, что если такое фото будет опубликовано до конца выборов, то оно может быть расценено как агитация. Об этом она говорила в эфире «Первого канала» в программе «Вечерний Ургант».



Ведущий Иван Ургант спросил Памфилову, можно ли делать селфи с избирательным бюллетенем, чтобы все видели, кому избиратель отдал свой голос. В ответ на это глава ЦИК сказала: «Как угодно. Главное, попридержите это [селфи]. Сами любуйтесь, но попридержите это до того, когда уже закончится голосование». Она пояснила, что в противном случае публикация такого фото может быть расценена как дополнительная агитация. «Так что аккуратно с селфи. Держите при себе», — посоветовала Памфилова.

В январе источники РБК сообщили, что администрация президента подготовила для региональных властей предложения, как повысить явку избирателей на президентские выборы, которые состоятся 18 марта. В том числе предлагается сделать конкурс «Фото на выборах», в котором будут участвовать селфи, сделанные в избирательных участках. Цель данной инициативы — это привлечь на выборы избирателей в возрасте от 18 до 39 лет и «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках».



В декабре 2017 года источник РБК, близкий к руководству одного из регионов, и два собеседника, близких к администрации президента, рассказали, что предстоящие президентские выборы Кремль хочет сделать праздником, а именно планирует создать такое настроение на избирательных участках. По словам собеседника РБК, таким образом российские власти хотят привлечь больше россиян прийти и проголосовать на выборах.