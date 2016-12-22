Два учебных Як-130 столкнулись над Бангладеш

Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш столкнулись в воздухе, сообщает «Синьхуа».

Крушение произошло в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны в 18:30 по местному времени (15:30 мск). Пилотам удалось катапультироваться. О причинах произошедшего пока не сообщается.

Интернет-издание bdnews24 со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщает, что упавшие на территорию одного из поселков обломки самолетов спровоцировали пожар, который был потушен. Никто не пострадал.

В сентябре учебно-боевой Як-130 Минобороны потерпел крушение в Воронежской области. Экипаж истребителя увел самолет от близлежащих построек и катапультировался.