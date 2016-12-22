По льду Байкала открыли переправу на остров Ольхон

Крупнейшая в Иркутской области ледовая переправа, которая соединит с материком единственный населенный на Байкале остров Ольхон, открыта для автотранспорта. Переправа заработала 15 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Теперь жители острова и туристы смогут без риска для жизни передвигаться по льду озера Байкал от залива Куркут до залива Иркутская Губа на автомобилях», — уточняет пресс-служба.

Протяженность переправы — более 12 км. При толщине льда в 70 см ее грузоподъемность оценивается в 10 т. Отмечается, что соблюдение ограничений грузоподъемности автомобиля и скоростного режима делает переезд по переправе безопасным.

Главный госинспектор области по маломерным судам Дмитрий Миронов отметил, что ​приемку переправы провела специально созданная комиссия. «Зимник обследован, проверена толщина льда и оборудование переправы вешками, дорожными знаками, информационными стендами и шлагбаумами. Ледовая переправа допущена к эксплуатации», — заключил он.

По данным «Интерфакса», прошлой зимой ледовая переправа по Байкалу проработала около двух месяцев — с 10 февраля по 31 марта. Годом ранее дорога действовала менее полутора месяцев — с 14 февраля по 24 марта.

В августе 2017 года президент России Владимир Путин распорядился достроить автодорогу на остров Ольхон в поселок Хужир. Это произошло после жалобы местных жителей на проблемы с транспортным сообщением. О начале работ по проектированию дороги власти Иркутской области сообщили в декабре 2017 году. Цена проекта — 2,2 млрд руб.

Ольхон — самый большой остров на Байкале, входит в состав Прибайкальского национального парка. Летом с острова на материк можно попасть, используя паромную переправу, а зимой — по ледовой дороге. Это популярное место отдыха туристов в Иркутской области. В поселке Хужир, административном центре Ольхона, проживают более 1,3 тыс. человек.