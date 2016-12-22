На Ольхоне начали проектировать запрошенную у Путина автодорогу

Дорога в поселок Хужир на острове Ольхон Иркутской области, с просьбой о строительстве которой местные жители обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, находится на стадии проектирования. Согласно информации на сайте правительства, дорога в природоохранной зоне обойдется в 2,2 млрд руб.

«По результатам аукциона 1 декабря 2017 года заключен государственный контракт с ООО «Горизонт», — говорится в сообщении. Работы начались с 1 декабря, их планируется завершить к декабрю 2018 года. «Стоимость разработки проектной документации автомобильной дороги составляет чуть более 3 млн руб», — приводятся в сообщении слова министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Ожидается, что на дороге будет проведен «капитальный ремонт» длиною в 5,6 км. Проектировщику необходимо учесть, что на данном участке дороги на острове Ольхон должен быть проведен капитальный ремонт, отметила она. «Тип дорожной одежды на проектируемом участке — асфальтобетон с усовершенствованным покрытием», добавила Свиркина. По ее словам, финансирование работ по капитальному ремонту начнется в 2019 году после получения положительного заключения экспертизы проекта. До 10 декабря 2017 года определится подрядная организация по проектированию основного участка реконструкции с 125 по 155 км, отметила министр.

В начале августа Владимир Путин распорядился достроить дорогу на острове Ольхон на озере Байкал. Поручение он дал на совещании по экологическому развитию байкальской природной территории в ответ на высказывания губернатора Иркутской области Сергея Левченко о сложностях при строительстве дорог в природоохранной зоне. «Дорога должна быть сделана», и это «вопрос только цены», — говорил глава государства.

В середине августа Путин поручил кабинету министров и правительству Иркутской области до 1 октября принять меры по реконструкции дороги на острове Ольхон на Байкале. Ответственными он назначил главу региона и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Во время «Прямой линии» к Путину обратился житель Ольхона Виктор Власов. Он рассказал, что дороги там «вообще нет», поскольку ей никто не занимался на протяжении 10–15 лет. Власов отмечал, что местные власти «не знают и не видят» этой дороги, потому что прилетают на Ольхон только на вертолетах.