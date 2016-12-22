Глава ВТБ допустил негативное влияние сделки с «Магнитом» на акции банка

Председатель правления ВТБ Андрей Костин допустил негативное влияние на стоимость акций банка сделки по покупке доли в «Магните». Об этом глава банка сообщил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Может, но ненадолго [негативно повлиять сделка на акции ВТБ]. Если будем работать хорошо, то это будет временным», — сказал Костин.

Ранее 16 февраля стало известно, что ВТБ подписал соглашение о покупке 29,1% акций «Магнита» у основателя и совладельца ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Об этом рассказал сам Галицкий в ходе форума в Сочи.

Видео: РБК

«Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений», — пояснял решение бизнесмен.

Он уточнил, что сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).