Полиция арестовала угрожавшего в соцсетях новой стрельбой во Флориде

Власти штата Южная Каролина арестовали человека, который в соцсетях угрожал устроить новую стрельбу в одной из школ на юге Флориды по подобию массового убийства в городе Паркленде. Об этом сообщило управление шерифа округа Броуард (штат Флорида) на своей странице в Twitter.

«Мы расследовали первоисточник [публикации], и опубликовавший это человек арестован властями в Южной Каролине», — говорится в сообщении. Также полицейские разместили это послание — снимок человека в темной одежде и маске с винтовкой в руке. На фото подпись: «Раунд 2 Флориды — завтра».

​По данным полиции, многочисленные варианты поста продолжают расходиться в соцсетях с заголовками, призывающими людей не идти в какую-либо школу на юге Флориды. В ведомстве напомнили, что на такого рода послания нужно обращать внимание и сообщать в правоохранительные органы.

Стрельба в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде на юге Флориды произошла ​14 февраля. Отчисленный ранее ученик Николас Круз убил там 17 человек. После задержания стрелок признал свою вину.