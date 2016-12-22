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В США суд признал иммиграционный указ Трампа противоречащим конституции
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В США суд признал иммиграционный указ Трампа противоречащим конституции
Политика, 15 фев, 23:57
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В США суд признал иммиграционный указ Трампа противоречащим конституции

Федеральный апелляционный суд в штате Вирджиния постановил, что указ Дональда Трампа о приостановлении приема мигрантов из ряда мусульманских стран является неконституционным. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на решение суда.

Суд рассмотрел жалобы на указ, подписанный американским президентом, которые были поданы рядом общественных и правозащитных организаций. В тексте официального решения суда список организаций и лиц, выступивших против указа Трампа, составил около семи страниц. Большинство судей пришли к выводу, что решение Трампа является «неконституционным» и «испорчено враждебным отношением к исламу».

Дональд Трамп издал несколько указов, временно ограничивающих въезд в США мигрантов и беженцев из ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока. Первый подобный указ был принят президентом в конце января, однако его действие приостановил федеральный суд США в Бруклине. Позднее появилось несколько версий этого указа, каждая из которых также столкнулась с возражениями судей. В декабре последняя версия указа об ограничении миграции и приема беженцев была частично отменена решением суда штата Вашингтон. Суд отменил ограничения, которые касались въезда в США беженцев из Египета, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Южного Судана, Сирии и Йемена.

Теги: иммиграционный указ , Дональд Трамп
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