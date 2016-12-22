Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,87 58,43 EUR Нал. 69,72 69,11 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14300,00 -320,28 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Суд в США частично отменил положения иммиграционного указа Трампа
Лента новостей
СМИ назвали условия перехода Мхитаряна из «МЮ» в «Интер» 11:06, Спорт В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих 10:29, Общество Карта Рождества в Москве: катки, ледяные горки, представления 10:09, РБК и «Путешествие в Рождество» Суд в США частично отменил положения иммиграционного указа Трампа 10:06, Политика Британская полиция поймала 21 подозреваемого с помощью подарочных корзин 09:52, Общество При пожаре в жилом доме в ЯНАО погибли четыре человека 09:09, Общество В индонезийском аэропорту Boeing столкнулся в грузовиком 09:02, Общество Микрофинансы: как можно получить привлекательный доход 08:52, РБК и Русмикрофинанс Пожар в торговом центре на Филиппинах заблокировал в здании 37 человек 08:16, Общество КНДР «отвергла» новые санкции ООН как «акт войны» 08:01, Политика В Коми в ДТП с пассажирским автобусом пострадали девять человек 07:40, Общество В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси 07:14, Общество В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия 06:59, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 06:50, Shell и РБК Гордон назвала программу Собчак «политическим плагиатом» 06:47, Политика В Бундесбанке исключили легализацию криптовалют в еврозоне 06:02, Экономика Генсек НАТО признал отставание альянса от России в активности сил ВМФ 05:13, Политика Захарова прокомментировала розыгрыш пранкерами постпреда США в ООН 05:05, Политика Новый канцлер Австрии раскритиковал систему квот на беженцев в ЕС 04:15, Политика Сергей Жуков, Intel: «Стратегии на пять лет вперед больше не работают» 04:00, Lenovo и РБК Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 04:00, РБК и Porsche Новый канцлер Австрии исключил вступление Турции в Евросоюз 03:40, Политика В Мексике в результате перестрелки убит начальник городской полиции 03:17, Общество Организаторы «Мисс Америка» ушли в отставку после публикации их переписки 02:08, Бизнес Во Внуково стюардесса выпала из самолета 01:56, Общество Парламент Чечни бойкотировал Instagram 01:01, Политика WP анонсировала отставку замглавы ФБР на фоне критики от республиканцев 00:36, Политика В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс 00:26, Политика
Суд в США частично отменил положения иммиграционного указа Трампа
Политика, 10:06
0
Суд в США частично отменил положения иммиграционного указа Трампа
Судья Джеймс Робарт частично отменил иммиграционный указ. Это уже не первое его решение относительно запрета на въезд в США беженцев из арабских стран. Ранее блокировку подобной нормы Робартом Дональд Трамп назвал «позорной»
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Федеральный судья западного округа штата Вашингтон Джеймс Робарт частично отменил положения иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, согласно которому в Штатах были введены ограничения на въезд в страну беженцев из 11 государств — главным образом выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, сообщает Reuters.

Постановление Робарта, по данным агентства, заключалось в том, что власти могут проводить «проверки безопасности», однако не могут запретить въезд в страну, либо же прекратить обработку иммиграционных документов тех граждан, которые имеют «прочные и добросовестные контакты» с США.

Это решение, как подчеркивает Reuters, стало «первым судебным препятствием» правилам, которые администрация американского лидера приняла 24 октября. С тех пор из-за них, согласно обзору американского Госдепартамента, пишет Reuters, число беженцев в Штатах «значительно сократилось».

Протесты в Нью-Йорке против указа Трампа о беженцах. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Ограничения касались въезда в США беженцев из Египета, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии и Йемена. Все они, как посчитали в Вашингтоне, могли представлять «угрозу для Соединенных Штатов». При этом граждане именно этих государств, по информации агентства, на протяжении последних трех лет составляли более 40% иммигрантов в США.

Кроме того, в рамках новых ограничений администрация Трампа, напоминает Reuters, приостановила программу, которая позволяла «воссоединяться [после иммиграции] семьям беженцев». Судья западного округа штата Вашингтон, замечает агентство, постановил напротив эту программу возобновить. Согласно ей, по данным департамента внутренней безопасности, в США в 2015 финансовом году въехали около 2 тыс. беженцев, уточняет Reuters.

Правозащитники США пообещали подать в суд из-за иммиграционного указа
Политика

«Это постановление поможет тысячам беженцев, оказавшимся в нестабильных ситуациях на Ближнем Востоке и в Восточной Африке, а также иммигрантам, которые уже находятся в США и пытаются воссоединиться со своими супругами и детьми», — прокомментировала решение суда директор по судебным делам Международного проекта помощи беженцам, один из истцов по этому делу, Марико Хироуза. Пресс-секретарь министерства юстиции США Лорен Эршам в свою очередь сообщила, что в ведомстве с решением Робарта не согласны. «В настоящее время Минюст оценивает свои следующие шаги», — добавила Эршам.

Это уже не первое решение Джеймса Робарта относительно иммигранткого закона Трампа. В частности, в феврале его решением апелляционный суд в Сан-Франциско посчитал подобный указ президента США от 27 января дискриминационным и подтвердил его отмену. «Увидимся в суде», — написал на это в своем Twitter Трамп. Решение Робарта он тогда также назвал «позорным».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , миграция , Дональд Трамп
Главное
КНДР «отвергла» новые санкции ООН как «акт войны» Политика
Материалы по теме
Верховный суд США разрешил ввести запрет на въезд граждан шести стран Политика
Правозащитники США пообещали подать в суд из-за иммиграционного указа Политика
Верховный суд приостановил ограничения по иммиграционному указу Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.