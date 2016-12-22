Суд в США частично отменил положения иммиграционного указа Трампа

Судья Джеймс Робарт частично отменил иммиграционный указ. Это уже не первое его решение относительно запрета на въезд в США беженцев из арабских стран. Ранее блокировку подобной нормы Робартом Дональд Трамп назвал «позорной»

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Федеральный судья западного округа штата Вашингтон Джеймс Робарт частично отменил положения иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, согласно которому в Штатах были введены ограничения на въезд в страну беженцев из 11 государств — главным образом выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, сообщает Reuters.

Постановление Робарта, по данным агентства, заключалось в том, что власти могут проводить «проверки безопасности», однако не могут запретить въезд в страну, либо же прекратить обработку иммиграционных документов тех граждан, которые имеют «прочные и добросовестные контакты» с США.

Это решение, как подчеркивает Reuters, стало «первым судебным препятствием» правилам, которые администрация американского лидера приняла 24 октября. С тех пор из-за них, согласно обзору американского Госдепартамента, пишет Reuters, число беженцев в Штатах «значительно сократилось».

Ограничения касались въезда в США беженцев из Египета, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии и Йемена. Все они, как посчитали в Вашингтоне, могли представлять «угрозу для Соединенных Штатов». При этом граждане именно этих государств, по информации агентства, на протяжении последних трех лет составляли более 40% иммигрантов в США.

Кроме того, в рамках новых ограничений администрация Трампа, напоминает Reuters, приостановила программу, которая позволяла «воссоединяться [после иммиграции] семьям беженцев». Судья западного округа штата Вашингтон, замечает агентство, постановил напротив эту программу возобновить. Согласно ей, по данным департамента внутренней безопасности, в США в 2015 финансовом году въехали около 2 тыс. беженцев, уточняет Reuters.

«Это постановление поможет тысячам беженцев, оказавшимся в нестабильных ситуациях на Ближнем Востоке и в Восточной Африке, а также иммигрантам, которые уже находятся в США и пытаются воссоединиться со своими супругами и детьми», — прокомментировала решение суда директор по судебным делам Международного проекта помощи беженцам, один из истцов по этому делу, Марико Хироуза. Пресс-секретарь министерства юстиции США Лорен Эршам в свою очередь сообщила, что в ведомстве с решением Робарта не согласны. «В настоящее время Минюст оценивает свои следующие шаги», — добавила Эршам.

Это уже не первое решение Джеймса Робарта относительно иммигранткого закона Трампа. В частности, в феврале его решением апелляционный суд в Сан-Франциско посчитал подобный указ президента США от 27 января дискриминационным и подтвердил его отмену. «Увидимся в суде», — написал на это в своем Twitter Трамп. Решение Робарта он тогда также назвал «позорным».