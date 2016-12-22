Уволенного после жалоб Медведеву учителя восстановили в должности

Профессор Таганрогского металлургического техникума, заслуженный учитель России Виктор Макаренко, ранее уволенный после жалобы премьер-министру Дмитрию Медведеву на зарплату, восстановлен в должности. Об этом сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на замминистра образования Ростовской области Андрея Фатеева.

Фатеев извинился перед Макаренко, а сам профессор поблагодарил тех, кто поддержал его после увольнения. «Благодарю бывших выпускников техникума, журналистов из интернет-изданий. Жаль, что проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников присутствует во многих регионах страны», — заявил Макаренко.



Профессора уволили после того, как он подписал коллективное обращение педагогов к Медведеву. В обращении учителя обратили внимание на низкие зарплаты в Ростовской области. Заведующий отделением производственного обучения Таганрогского металлургического техникума сообщил РБК, что у Макаренко «не сложились отношения с новым руководителем Любовью Лизогуб, которая работает в техникуме последние полтора года».