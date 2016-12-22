Захарова сообщила о попытках вмешательства Запада в президентские выборы

В министерстве иностранных дел России заявили, что располагают конкретными фактами попыток вмешательства Запада в грядущие выборы президента страны. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прямая трансляция ведется на канале ведомства в Twitter.

«В отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии на выборы в других странах, у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в наши внутренние дела в контексте президентской избирательной кампании», — сказала Захарова.

В связи с этим она предупредила, что Москва примет «жесткие меры», если Запад не прекратит попытки вмешательства во внутренние дела России. По словам Захаровой, Москва также обратилась к руководству ОБСЕ и попросила сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) отслеживать ситуацию на выборах. «Чтобы порядок хоть как-то поддерживался у наших загранучреждений, российская сторона была вынуждена обратиться к руководству ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии, чтобы обеспечивать отслеживание ситуации силами СММ», — подчеркнула Захарова.

В январе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что США и их союзники ведут «большую экономическую войну» против России с целью смены власти в стране. «Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них», — сказал Костин.

Выборы президента России пройдут 18 марта.