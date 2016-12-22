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«Аэрофлот» изменил правила перевозки музыкальных инструментов
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«Аэрофлот» изменил правила перевозки музыкальных инструментов
Общество, 14 фев, 18:48
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«Аэрофлот» изменил правила перевозки музыкальных инструментов

«Аэрофлот» решил увеличить допустимый размер музыкальных инструментов, перевозимых в ручной клади. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Идя навстречу многочисленным пожеланиям лучших музыкальных коллективов, составляющих гордость России, «Аэрофлот» принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в ручной клади от 115 до 135 см по сумме трех измерений», — говорится в сообщении.

В случае, если гитары превышают 135 см по сумме трех измерений, допускается их размещение в салоне в зависимости от типа самолета и технических возможностей. Для этого пассажиру необходимо направить в «Аэрофлот» запрос не менее чем за 36 часов до вылета. «В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади такой музыкальный инструмент является единственным местом ручной клади, допускаемым к перевозке в салоне самолета», — отметили в компании.

Новые правила вступают в силу с 15 февраля 2018 года.

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На прошлой неделе «Аэрофлот» сообщил о решении усилить контроль за провозом ручной клади в аэропорту Шереметьево и на других воздушных узлах по всей своей маршрутной сети. С 15 февраля пассажир будет обязан при регистрации предъявить весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх нормы бесплатного провоза багажа. Их перечень размещен на сайте «Аэрофлота».

Кроме того, дополнительный осмотр будет проводиться при выходе пассажира на посадку: сотрудники авиакомпании будут проверять ручную кладь на соответствие нормам по размерам, весу и количеству мест. В случае, если ручная кладь не соответствует нормам, пассажира попросят оформить ее как регистрируемый багаж. Если норма будет превышена и после этого, то пассажиру придется оплатить перевес.

Теги: «Аэрофлот» , инструменты , ручная кладь
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