Матвиенко объяснила отставку Клинцевича

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила уход Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности ротацией. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У нас принят режим ротации, чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов», — заявила она на заседании.

Эту должность займет экс-руководитель УФСБ России по Западному военному округу Александр Ракитин, сенатор от Карелии.

Ранее 14 февраля Совфед утвердил отставку Клинцевича. Несмотря на уход Клинцевича с поста замглавы комитета, он продолжит участие в работе этого органа.

13 февраля отставку поддержал комитет.

Клинцевич написал заявление об отставке 12 февраля. Источник РБК в аппарате верхней палаты парламента рассказал, что причиной решения стали комментарии сенатора по темам, связанным с деятельностью вооруженных сил, которые не согласовывались с Минобороны.

«Последней каплей» стало выступление сенатора по поводу операции турецких военных в Африне. Он сказал, что Россия выступает против турецкой операции «Оливковая ветвь», хотя военное ведомство таких заявлений не делало. Также в министерстве не одобрили его предположение об использовании ПЗРК «Игла» против Су-25, сказал собеседник РБК.