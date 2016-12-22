Подозреваемых в вымогательстве 12 млн руб. задержали в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве у бизнесмена 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленники под угрозой применения насилия требовали у 36-летнего предпринимателя денежные средства в сумме 12 млн руб. в счет несуществующего долга», — заявила начальник пресс-службы управления Татьяна Петрова.

Операция по задержанию злоумышленников проходила в одном из кафе на Каширском шоссе, где должна была состояться передача 400 тыс. руб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК России (вымогательство). Подозреваемые в вымогательстве заключены под стражу.

В январе суд арестовал главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Власова, подозреваемого в вымогательстве взятки у депутата Госдумы Юрия Напсо. По версии следствия, Валов пообещал 300 тыс. руб. за то, чтобы не публиковать сведения о том, что Напсо разместил на общественной территории личный бассейн.