Главреда «БлогСочи» арестовали по делу о вымогательстве у депутата

Суд в Сочи вынес решение об аресте главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Власова, подозреваемого в вымогательстве взятки у депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом РБК сообщил адвокат журналиста Александр Попков.
«Суд дал два месяца Валову на время следствия в связи с обвинением в том, что Валов якобы требовал взятку 300 тыс. руб. у депутата», — рассказал защитник.
Как сообщил агентству «Интерфакс» представитель регионального Следственного комитета, журналиста отправят в СИЗО Армавира, он пробудет там до 19 марта.
Накануне о задержании блогера по делу о вымогательстве РБК сообщил защитник Валова адвокат Михаил Беньяш. По его словам, журналист был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР. По версии следствия, Валов пообещал за деньги не публиковать сведения о том, что Напсо разместил на общественной территории свой личный бассейн.
«Сведения Валов опубликовал. Эти 300 тыс. руб. — это искусственно сформированный крупный размер для того, чтобы преступление вмененное было тяжким, то есть подразумевающим возможность ареста», — пояснил адвокат.
Против журналиста Следственный комитет возбудил дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Cам Валов, по словам защитников, факт вымогательства и факт получения денег «категорически отрицает». В региональном СК подтвердили РБК задержание блогера и сообщили об обысках в его квартире.