Собянин пообещал по 4 млн руб. победившим на Олимпиаде москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете Metro заявил, что любой спортсмен из России, занявший призовое место на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, должен быть национальным героем.

Собянин отметил, что около четверти олимпийской сборной России составляют именно москвичи. Это, в частности, фигуристы Владимир Морозов, Евгения Медведева и Алена Загитова. По словам мэра, в Москве болеют как за жителей города, так и «за всех российских спортсменов».

Он напомнил, что после каждой Олимпиады столичные власти выплачивают победителям и призерам дополнительные премии, а иногда решают их бытовые и жилищные проблемы.

«Определена сумма, что за золотую медаль выплачивается по 4 млн руб. и так далее по градации. В городе обязательно проведем чествование, торжественное вручение городских премий для этих спортсменов», — заявил Собянин.

9 февраля член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев внес в нижнюю палату парламента законопроект о денежной компенсации «чистым» спортсменам, которые были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиаде в Южной Корее. По его словам, порядок выплат будет установлен правительством страны, а соответствующие федеральные ведомства будут рассчитывать размер выплаты для каждого отстраненного спортсмена.

12 февраля кабмин принял решение провести открытые Всероссийские спортивные соревнования для российских спортсменов, которых не допустили до Игр в Пхёнчхане.​ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на этих соревнованиях спортсмен получит 4 млн руб., за серебряную медаль — 2,5 млн руб. и 1,7 млн руб. за бронзу.