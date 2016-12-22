Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,89 +0,23 EUR Бирж. 70,04 +0,29 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9769,30 +580,30 MOEX 2316,09 +0,19% RTS 1282,46 -0,24% Brent 65,05 -0,67% DJIA 25428,26 +0,37% Nasdaq 7590,25 +0,39% FTSE 7218,11 -0,09%
Собянин пообещал по 4 млн руб. победившим на Олимпиаде москвичам
Лента новостей
В США скончался миллиардер Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес
Собянин пообещал по 4 млн руб. победившим на Олимпиаде москвичам
Зимняя Олимпиада — 2018, 14 фев, 09:21
0
Собянин пообещал по 4 млн руб. победившим на Олимпиаде москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете Metro заявил, что любой спортсмен из России, занявший призовое место на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, должен быть национальным героем.

Собянин отметил, что около четверти олимпийской сборной России составляют именно москвичи. Это, в частности, фигуристы Владимир Морозов, Евгения Медведева и Алена Загитова. По словам мэра, в Москве болеют как за жителей города, так и «за всех российских спортсменов».

Он напомнил, что после каждой Олимпиады столичные власти выплачивают победителям и призерам дополнительные премии, а иногда решают их бытовые и жилищные проблемы.

«Определена сумма, что за золотую медаль выплачивается по 4 млн руб. и так далее по градации. В городе обязательно проведем чествование, торжественное вручение городских премий для этих спортсменов», — заявил Собянин.

Медведев решил выдать не попавшим на Олимпиаду победителям по 4 млн руб.
Общество

9 февраля член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев внес в нижнюю палату парламента законопроект о денежной компенсации «чистым» спортсменам, которые были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиаде в Южной Корее. По его словам, порядок выплат будет установлен правительством страны, а соответствующие федеральные ведомства будут рассчитывать размер выплаты для каждого отстраненного спортсмена.

12 февраля кабмин принял решение провести открытые Всероссийские спортивные соревнования для российских спортсменов, которых не допустили до Игр в Пхёнчхане.​ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на этих соревнованиях спортсмен получит 4 млн руб., за серебряную медаль — 2,5 млн руб. и 1,7 млн руб. за бронзу.

Теги: Олимпиада 2018 , Пхёнчхан , выплаты , Сергей Собянин , зимние Олимпийские игры
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Медведев решил выдать не попавшим на Олимпиаду победителям по 4 млн руб. Общество
В Думе предложили выплатить компенсации отстраненным от Игр спортсменам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.