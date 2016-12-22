Кабмин выделил 7,5 млрд руб. на постройку дорог в Калининградской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 7,5 млрд руб. на строительство дорог в Калининградской области в 2018–2019 годах. Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был внесен Министерством транспорта России. В справке к документу указывается, что в 2018 году Калининградская область получит 4 млрд руб. и еще 3,5 млрд руб. в 2019 году. «Выделенные средства предназначены для строительства объектов, входящих в состав второй очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) первого и второго этапов», — указывается в справке.

Накануне правительство России распределило 17,5 млрд руб. между 30 регионами страны для ремонта дорог в 2018 году. Из них 5,13 млрд руб. выделили на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства. Еще 5,1 млрд руб. предоставили на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, а также для ремонта «уникальных дорожных искусственных сооружений». Кроме того, 6,82 млрд руб. потратят на реализацию крупных и особо важным для социально-экономического развития страны проектов.