Правительство распределило 17 млрд руб. на ремонт дорог в регионах

Правительство распределило 17,5 млрд руб. между 30 регионами на ремонт дорог в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Документ касается ремонта автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства предоставлены в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы». Из выделяемых 17,5 млрд руб. на финансирование проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства выделено 5,13 млрд руб. двум регионам. На ремонт, строительство и реконструкцию дорог и сооружений — 5,1 млрд руб. 11 регионам. На реализацию крупных и особо важных проектов 17 регионам выделено 6,82 млрд руб.

В октябре 2017 года распоряжением правительства в рамках федерального бюджета на 2017, а также 2018 и 2019 годы регионам выделено 9,9 млрд руб. на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Отдельно в том же месяце на реализацию дорожных программ в Калининградской и Омской областях Росавтодору было выделено 119 млн руб.



