В Солт-Лейк-Сити в результате стрельбы погиб человек

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в жилом районе Уэст-Вэлли. Стрелок скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски. Как отмечает агентство, в это же время в городском районе Саут-Солт-Лейк неизвестный также открыл стрельбу и ранил одного человека, после чего скрылся с места происшествия. Раненый был доставлен в больницу. Полиция ведет расследование и выясняет, связаны ли оба случая между собой.

В городе Уэстервилле в штате Огайо 11 февраля мужчина застрелил двух полицейских. Подозреваемого задержали, президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших сотрудников полиции.