Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью полицейских в Огайо
Общество, 11 фев, 02:16
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Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью полицейских в Огайо
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских в перестрелке в Огайо. Об этом глава государства написал в Twitter.
«Молюсь и соболезную двум полицейским офицерам, их семьям и всем в Уэстервилле», — написал президент.
Ранее сообщалось, что в городе Уэстервилль в американском штате Огайо погибли два полицейских. Они выехали на вызов, где их ждал злоумышленник. В перестрелке оба сотрудника полиции погибли. Подозреваемый в стрельбе задержан.