Суд приговорил организатора взрыва в Нью-Йорке к пожизненному заключению

Выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахими, подозреваемый в организации взрывов в Нью-Йорке и в штате Нью-Джерси, приговорен к пожизненному заключению. Об этом заявил окружной судья Ричард Берман, сообщает телеканал CNN.

Рахими признали виновным по восьми пунктам обвинения. По словам Бермана, характер преступления был «отвратительным, бессмысленным и опасным для жизни». Сам Рахими отрицает свою причастность к взрыву.

Два взрыва произошли в сентябре 2016 года, в районе Челси на Манхэттене в Нью-Йорке и в округе Оушен штата Нью-Джерси. В Нью-Йорке при взрыве пострадал 31 человек, в Нью-Джерси никто не пострадал. Рахими был задержан полицией после перестрелки, в ходе которой силовикам удалось ранить стрелка. По данным прокуратуры, Рахими приобрел компоненты для создания самодельного взрывного устройства на интернет-площадке eBay.

По данным CNN, Рахими получил гражданство США в 2011 году. Отец Рахими Мохаммад в интервью телеканалу NBC 12 февраля назвал своего сына «террористом» и сказал, что рад, что никто не погиб во время взрывов.