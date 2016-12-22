Шеф разведки предупредил об атаке России на выборы в США в 2018 году

Выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года, являются потенциальной мишенью для российской операции влияния. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает Bloomberg.

В ноябре в США пройдут выборы в палату представителей, сенат, а также выборы губернаторов в нескольких штатах.

Москва, по его словам, ищет способы снизить доверие американцев к демократическим процессам. «Мы считаем, что российские спецслужбы будут продолжать усилия по распространению ложной информации через контролируемые государством СМИ», — сказал он. По мнению главы разведки, антиамериканские настроения будут поощряться.

«Постоянные и разрушительные кибероперации будут продолжаться против Соединенных Штатов и наших европейских союзников, а выборы будут использоваться как возможности подорвать демократию», — цитирует Reuters заявление Коутса на ежегодном слушании разведывательного комитета сената, касающемся всемирных угроз.

С 2017 года Вашингтон ведет расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США, прошедшие в ноябре 2016 года. Москва отрицает все обвинения. В конце января агентство Bloomberg сообщило, что по этому делу планируется допросить президента США Дональда Трампа.