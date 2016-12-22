В Австрии в шкафу у пенсионерки нашли утерянный рисунок Климта

Рисунок художника Густава Климта Zwei Liegende («Двое лежащих»), считавшийся утерянным, обнаружен в шкафу у умершей австрийской пенсионерки, которая долгие годы незаконно хранила его у себя. Об этом сообщает радио ORF.

Бывшая секретарша, вышедшая на пенсию в 1977 году, хранила работу Климта у себя. Еще в 1951 году собственница работы Ольга Егер передала картину во временное пользование в Музей современного искусства в Линце. Когда в 2006 году наследники Егер захотели забрать свое имущество, выяснилось, что рисунок пропал. ​Родственники Егер подали в суд, началось разбирательство. Женщина, у которой нашли работу, завещала произведение городу Линц. После ее смерти в 2017 году адвокат женщины передал рисунок городской администрации.

По данным издания Krone, в завещании женщина сообщила, что однажды обнаружила на работе, что экспонаты, переданные музею во временное пользование, были неправильно оформлены. Она сообщила об этом заведующему, который потребовал, чтобы она сохранила это в тайне. Взамен за молчание он «подарил» ей рисунок Климта.