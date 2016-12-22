Глава «Абсурдопедии» заявил о блокировке статьи по сборке атомной бомбы

Администратор сатирического портала «Абсурдопедия» Эдвард Черненко сообщил о блокировке Роскомнадзором статей «Как правильно: замочить кота» и «Как правильно: собрать атомную бомбу»​. Об этом Черненко рассказал «Роскомсвободе».

В конце ноября Ленинский районный суд удовлетворил исковое заявление местного прокурора с требованием заблокировать две статьи. В материале про кота, по словам администратора паблика, перечисляются способы того, как искупать животное.

«Там есть метод «замочить кота при помощи ножа», который заключается в том, чтобы очень быстро открывать ножом банки со шпротами, чтобы кот все время ел, пока его будут мыть, и поэтому не злился на хозяина», — пояснил «Роскомсвободе» администратор. Согласно определению суда, такая информация «противоречит принципам морали и гуманизма, оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан».

Также суд, по словам Черненко, посчитал незаконным материал про сборку атомной бомбы.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила РБК эту информацию. «Доступ к данным интернет-страницам ограничен на территории России на основании вступивших в силу решений Чекмагушевского межрайонного суда Республики Башкортостан и Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону», — сказали в пресс-службе.

​Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации блог основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального за расследование об Олеге Дерипаске. Из материала Навального следовало, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал вместе с Олегом Дерипаской на его яхте Elden. Расследование было основано на публикациях в Instagram девушки, которая называет себя Настя Рыбка, которая была на яхте, ​и на сведениях из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера».

В ответ Навальный подал на Роскомнадзор в суд. В исковом заявлении говорится, что материал о Дерипаске и Приходько имел целью «раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица» правительства, а постановление Пленума Верховного суда позволяет распространять информацию без согласия гражданина при наличии публичного интереса.