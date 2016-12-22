Саакашвили пообещал не просить политического убежища в Польше

Бывший президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что не будет просить политического убежища в Польше. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«Я разговаривал с руководством Министерства внутренних дел, они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Просить у Польши политического убежища я не буду», — сказал политик. Он добавил, что в настоящее время находится под охраной польской полиции.

Кроме того, Саакашвили прокомментировал возможную экстрадицию из Польши в Грузию: «Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера».

Саакашвили добавил, что у Грузии и Украины нет против него серьезных обвинений.

Ранее он заявил NewsOne, что собирается провести пресс-конференцию в Варшаве.

Накануне военнослужащие Госпогранслужбы Украины задержали Саакашвили в одном из грузинских ресторанов в Киеве. После этого его депортировали из Украины в Польшу за нарушение миграционного законодательства. В сентябре 2017 года Саакашвили при поддержке своих сторонников прорвался из Польши на Украину.

