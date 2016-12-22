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ФАС прекратила дело против «ВымпелКома» по национальному роумингу
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ФАС прекратила дело против «ВымпелКома» по национальному роумингу
Технологии и медиа, 13 фев, 12:17
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ФАС прекратила дело против «ВымпелКома» по национальному роумингу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело против сотового оператора «ВымпелКом» по национальному роумингу. Как сообщила пресс-служба ведомства, оператор связи устранил выявленные нарушения добровольно.

«Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Комиссия ФАС России выявила нарушение Закона о защите конкуренции.

4 декабря 2017 года «ВымпелКом» анонсировал изменение тарифа, а 14 декабря того же года осуществил его. В связи с этим ФАС решил не выдавать оператору предписание.

В ФАС отметили, что за допущенные нарушения предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа станет ясен после завершения административного производства. Также отмечается, что нарушений при заключении межоператорских роуминговых соглашений в действиях компании нет, в этой части дело прекращено.

Летом 2017 года ФАС вынесла сотовым операторам «большой четверки» предупреждение, посчитав, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». В сентябре того же года сообщалось, что полная отмена внутрироссийского роуминга ожидается в первом полугодии 2018 года.

Теги: ФАС России , «ВымпелКом»
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