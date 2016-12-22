Эксперты начали расшифровку данных «черных ящиков» разбившегося Ан-148

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали расшифровку данных с «черных ящиков» разбившегося в Подмосковье Ан-148, принадлежащего авиакомпании «Саратовские авиалинии», сообщает ТАСС.

«Бортовые самописцы доставлены в лабораторию, в настоящий момент комиссия их изучает, начались вскрытие и расшифровка», — сообщил агентству представитель МАКа.

По данным МАКа, расследованием катастрофы занята комиссия экспертов, в состав которой входят летная, инженерно-техническая и административные подкомиссии, а также группы метеообеспечения и УВД, которые работают по своим направлениям, предусмотренным Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Вылетевший из аэропорта Домодедово самолет упал 11 февраля через несколько минут после взлета в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.