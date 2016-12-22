Иоланда Чен назвала критику в адрес Загитовой «женской завистью»

Негативная реакция американской фигуристки Эшли Вагнер на выступление чемпионки России по фигурному катанию Алины Загитовой в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане «не более чем обыкновенная женская спортивная зависть». Об этом РБК заявила легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Иоланда Чен.

«При моем уважении к Эшли Вагнер как к спортсменке я категорически с ней не согласна. Вагнер забывает, что кроме красоты есть еще и спорт, потому что фигурное катание — это именно спорт. Физические упражнения в виде прыжков никто не отменял, и их надо делать. В фигурном катании есть правило — за прыжки во второй половине программы дают дополнительные баллы, если у Алины есть силы и возможности все самые сложные прыжки сделать именно во второй части программы, она идет на это и ничего зазорного в этом нет», — сказала Чен.

Кроме того, Чен, комментировавшая выступление Загитовой, назвала ее выступление «шедевром». «Ее катание — это великолепный шедевр, поставленный нашими балетными мастерами, я думаю, что у Эшли Вагнер за всю ее долгую спортивную карьеру ничего похожего не было», — считает она.

Ранее фигуристка Эшли Вагнер в своем микроблоге в Twitter заявила, что выступление 15-​летней россиянки «даже постановкой назвать нельзя». «Эта программа мне не по душе. В начале выступления она просто убивала время, а в конце прыгала, прыгала и прыгала. <…> Прекрасно понимаю, что правила фигурного катания подобное допускают, но этим трудно наслаждаться. Я никого не критикую, она пользуется правилами в своих интересах. Мне лично не нравятся программы, которые являются пустыми в первой части и хаотичными во второй», — написала Вагнер.

Фигуристка Алина Загитова выиграла произвольную программу с личным рекордом, это в том числе позволило российским фигуристам занять второе место в командном турнире по фигурному катанию, уступив команде из Канады. Третье место заняли спортсмены из США.