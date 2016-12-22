Украина назначила уполномоченного для расследования катастрофы Ан-148

Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Уведомление о катастрофе направлено в Украину — государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции», — сообщает МАК.

Ранее сообщалось, что МАК заявил о нахождении речевого и параметрического самописцев на месте падения Ан-148. Оба «черных ящика» повреждены, однако пригодны к расшифровке.

Вылетевший из Домодедово Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейсом Москва — Орск разбился в Раменском районе Московской области 11 февраля через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту — 71 человек, включая членов экипажа, — погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно предварительным результатам следствия, самолет разрушился только при столкновении с землей. Полеты на оставшихся в авиапарке «Саратовских авиалиний» Ан-148 приостановлены.

Самолет Ан-148 разработан украинским государственным предприятием «Антонов» (входит в «Укроборонпром»). С 2009 года он производится на серийном заводе «Антонов» в Киеве, с 2010 года — на Воронежском авиазаводе (по лицензии).