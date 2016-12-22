Украина назначила уполномоченного для расследования катастрофы Ан-148

Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Уведомление о катастрофе направлено в Украину — государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции», — сообщает МАК.
Ранее сообщалось, что МАК заявил о нахождении речевого и параметрического самописцев на месте падения Ан-148. Оба «черных ящика» повреждены, однако пригодны к расшифровке.
Вылетевший из Домодедово Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейсом Москва — Орск разбился в Раменском районе Московской области 11 февраля через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту — 71 человек, включая членов экипажа, — погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно предварительным результатам следствия, самолет разрушился только при столкновении с землей. Полеты на оставшихся в авиапарке «Саратовских авиалиний» Ан-148 приостановлены.
Самолет Ан-148 разработан украинским государственным предприятием «Антонов» (входит в «Укроборонпром»). С 2009 года он производится на серийном заводе «Антонов» в Киеве, с 2010 года — на Воронежском авиазаводе (по лицензии).
25 декабря 2016 года Ту-154 Министерства обороны, направлявшийся из Адлера в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли. Среди жертв были участники Ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
19 марта 2016 года пассажирский Boeing-737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился при повторном заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Жертвами авиакатастрофы стали все 62 человека, находившихся на борту, — 55 пассажиров и семь членов экипажа.
31 октября 2015 года Airbus A321, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван над Синайским полуостровом через полчаса после вылета. Все 224 человека, находящихся на борту, погибли. Катастрофа стала крупнейшей в истории советской и российской авиации.
17 ноября 2013 года в аэропорту Казани при заходе на посадку разбился Boeing-737 авиакомпании «Татарстан», следовавший рейсом из Москвы. В результате авиакатастрофы погибли все 50 человек, которые находились на борту, — 44 пассажира и шесть членов экипажа. Среди жертв авиакатастрофы оказались сын президента Татарстана и глава республиканского ФСБ.