СКР завел дело по факту массового отравления школьников в Татарстане

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, после того как 36 детей и двое взрослых отравились просроченной продукцией в одной из школ Татарстана. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

Дело завели по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации следствия, 38 жителей Арского района Татарстана были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Следователи посетили школу, в которой учились дети и в ходе проверки обнаружили просроченные продукты и следы попыток их уничтожения.

По словам министра здравоохранения республики Аделя Вафина, инцидент произошел в столовой Казанбашской школы 10 февраля. Сейчас учебное заведение закрыто на четыре дня. Министр отметил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное средней тяжести. Ситуацию контролирует глава Татарстана Рустам Минниханов.