Армия Египта уничтожила еще 12 террористов в ходе операции на Синае

В результате антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова, проводимой армией Египта, включая военно-воздушные силы и флот, а также полицию и пограничников, были уничтожены еще 12 боевиков, сообщает Аljazeera. Таким образом, число ликвидированных боевиков достигло 28.

Кроме того, силовикам удалось взять в заложники 92 террористов. Также египетская авиация нанесла удары по 66 объектам боевиков. Были уничтожены склады с оружием, внедорожники и мотоциклы, используемые террористами.

Помимо этого, были обнаружены и обезврежены 23 взрывных устройства, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию.

Накануне, 11 февраля, главное командование ВС Египта сообщило, что во время антитеррористической операции на Синае были уничтожены 16 боевиков. К их ликвидации были привлечены вертолетоносцы «Мистраль».

Антитеррористическая операция «Синай-2018» при поддержке МВД Египта началась в пятницу, 9 февраля. Она проходит на Синайском полуострове, в дельте Нила и в пустынях на западе Египта.