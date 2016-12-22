Возле Андроникова монастыря в Москве автомобиль упал в Яузу

В Москве на Андроньевской набережной легковой автомобиль съехал с дороги, протаранил ограждение и упал в воду, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России.

«В 07:50 мск водитель съехал с дороги, произошло падение автомобиля в реку. Там работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего», — заявили в полиции. В ведомстве добавили, что не располагают данными о погибших или пострадавших.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Москве рассказали РБК, что ДТП произошло по адресу Андроньевская набережная, 10. «Было обнаружено, что ограждение возле реки нарушено. Но пока автомобиль не наблюдается. Наши силы на месте, проверяют», — отметили в МЧС.

По указанному адресу находится Андроников монастырь.

В начале декабря прошлого года в Таганском районе Москвы легковой автомобиль упал в реку Яуза. Тогда в результате ДТП никто не пострадал. Причиной стало то, что водитель не справился с управлением.