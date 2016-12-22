В Москве в реку Яузу упал автомобиль

В Таганском районе Москвы легковой автомобиль упал в реку Яуза. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

В пресс-службе сообщили, что инцидент произошел вечером 5 декабря по адресу: Костомаровская набережная, дом 17, строение 1. В результате ДТП никто не пострадал. В пресс-службе московского управления ГИБДД пояснили агентству, что водитель автомобиля не справился с управлением. На месте происшествия работают спасатели.

В июне в столичном районе Дорогомилово автомобиль марки Jaguar упал в Москва-реку с набережной Тараса Шевченко. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе МЧС России по Москве сообщали, что машина упала «на мелководье».

По словам источника «Москвы» в правоохранительных органах, Jaguar упал в Москва-реку в результате ДТП. Водитель машины выжил, его достали из воды и доставили на берег на катере Мосводостока.

Также в июне в Москва-реку упал автомобиль марки Infiniti. Водитель не справился с управлением, пробил ограждение на Бережковской набережной и упал в реку. В результате происшествия никто не пострадал, двое пассажиров выбрались из автомобиля до приезда сотрудников экстренных служб.