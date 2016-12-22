Корейские власти раскрыли махинации с криптовалютой на $600 млн

Власти Южной Кореи раскрыли преступления с криптовалютами на общую сумму в 637,5 млрд вон (примерно $594,3 млн). Об этом со ссылкой на сообщение национальной таможенной службы сообщает Reuters.

Корейские инвесторы приобрели криптовалюту на общую сумму 1,7 млрд вон через виртуальные кошельки и переправили эти активы зарубежным партнерам. Позже средства были возвращены в виде необеспеченных векселей.

Ранее стало известно, что шесть южнокорейских банков введут для криптовалют спецсчета, которые не поддерживают анонимные транзакции. Запрет вступил в силу 30 января.

В начале января правительство страны сообщило о подготовке законопроекта, запрещающего торговлю криптовалютами на специальных биржах.